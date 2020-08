Man United, Bruno Fernandes: "L'Italia mi ha insegnato a giocare ovunque"

Alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Siviglia, il centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes ha parlato in conferenza stampa del suo approdo in Inghilterra: "Non posso dire che è stato facile ma i risultati sono buoni e io ho segnato diversi gol. Per me è stato facile perché i miei compagni, lo staff e l'allenatore mi hanno aiutato molto. Tutti mi hanno dato sicurezza. Per me è stato utilissimo, poi ho già giocato in Italia, so cosa vuol dire giocare lontano da casa in campionati diversi. Certo la Premier League è un altro mondo, ma ho la fiducia dell’allenatore, dello staff, e i compagni e di tutti al club. Credo che le cose stanno andando bene perché quando hai tutti dalla tua parte riesci a dare il meglio in campo".