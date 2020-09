Man United, Bruno Fernandes: "Le grandi squadre sono così: ci credono fino alla fine"

Vittoria all'ultima secondo conquistata dal Manchester United che è riuscito a battere il Brighton 3-2 con un rigore di Bruno Fernandes in pieno recupero. Dopo la gara il giocatore portoghese ha detto: “È stata una partita molto difficile. Sappiamo che il Brighton è un'ottima squadra con buone qualità. Abbiamo lasciato così tanto spazio per giocare, non eravamo aggressivi come avrei voluto. Abbiamo regalato due gol, su rigore posso fare molto meglio, devo fermarmi prima. Abbiamo commesso qualche errore ma le grandi squadre devono essere così, dobbiamo crederci fino alla fine".