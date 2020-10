Man United, Cavani: "Così Solskjaer mi ha convinto a raggiungerlo a Old Trafford"

Edinson Cavani ha spiegato nel dettaglio come il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer lo abbia convinto a firmare per il club inglese: "Abbiamo parlato un po' del lato mentale delle cose, e un po' di come puoi prepararti per ogni partita", ha detto al sito web del Manchester United. "Su cosa significa competere, su cosa è importante all'interno di un gruppo - e si potrebbe dire che siamo stati fortemente d'accordo su molte delle cose di cui abbiamo parlato e discusso. Credo che quando sei praticamente d'accordo su cose come questa e la pensi in modo simile, penso che ti faccia anche venire voglia di andare in un club ancora di più, e poi dare del tuo meglio, allenarti duramente e prepararti al meglio".