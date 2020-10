Man United, Cavani pista concreta: contatti continui, l'attaccante può arrivare a zero

Quella che porta ad Edinson Cavani è diventata una pista concreta per il Manchester United. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sports, infatti la dirigenza inglese è in continuo contatto con gli agenti dell'uruguaiano che è senza squadra dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain a contratto scaduto. Viste le difficoltà per arrivare a Sancho, dunque i Red Devils stanno provando un'altra strada per regalare a Solskjaer un rinforzo offensivo.