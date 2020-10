Man United, Cavani: "Un bella responsabilità la maglia numero 7 ma ho grande voglia"

Edinson Cavani vestirà la maglia numero 7 al Manchester United e si è detto molto orgoglioso di poter vestire un numero così importante per la storia dei Red Devils: "Quando hai la possibilità di indossare la maglia numero 7 al Manchester United, che è stata indossata da alcuni dei migliori giocatori che sono stati leggende qui in questo paese e in questo club, è davvero una bella responsabilità. Mi piacciono le sfide e spero di poterle rendere grande giustizia e lasciarla in grande considerazione come i tanti grandi giocatori che hanno indossato questa maglia prima di me. È una sfida fantastica e lavorerò duramente per dare il massimo, così posso lasciare quel numero, quella maglia, proprio come è stata lasciata da quei giocatori. Sono stato molto attratto dalla possibilità di giocare nel calcio inglese, e soprattutto per il Manchester United, perché sento di avere ancora una grande voglia di competere, di lavorare duro e di dare il meglio di me stesso. Speriamo che io possa essere all'altezza del compito e che possa rappresentare questo club e, insieme a tutti, contribuire a portarlo al vertice".