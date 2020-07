Man United, contatti fitti per Sancho: il Dortmund vorrebbe chiudere entro il 10 agosto

Proseguono i contatti fra Manchester United e Borussia Dortmund per Jadon Sancho. Come riporta Sky Sports UK, le discussioni riguardano i soldi per il trasferimento del giocatore ai Red Devils. Il club della Ruhr avrebbe rinunciato ad un’offerta di 120 milioni di euro ma vorrebbe chiudere la vicenda entro il 10 agosto, data della ripresa dei lavori, per poter cercare un sostituto.