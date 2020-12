Man United, corsa a tre per il ruolo di ds: Luis Campos, Overmars e Mitchell i candidati

È corsa a tre per il ruolo di nuovo direttore sportivo del Manchester United. Come riporta oggi Sky Sports UK, infatti, i Red Devils starebbero valutando Luis Campos, fresco di addio ufficiale al Lille, Marc Overmars dell'Ajax e Paul Mitchell del RB Lipsia. Una figura chiave per il rilancio del club, soprattutto in termini di gestione del mercato: lo United è così a caccia del profilo giusto per aprire un nuovo ciclo vincente.