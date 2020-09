Man United-Crystal Palace, le formazioni ufficiali: Pogba titolare, van de Beek in panchina

Alle 18.30 debutterà in campionato il Manchester United che ospiterà all'Old Trafford il Crystal Palace. Ole Gunnar-Solskjaer per la prima gara in Premier League punta sull'usato sicuro con Pogba, Bruno Fernandes e McTominay a centrocampo e il nuovo arrivato van de Beek in panchina. In attacco spazio a James, Rashford e Martial. Nel Palace invece spazio all'ex Zaha con Townsend e Ayew.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MAN UNITED (4-2-3-1): De Gea; Fosu-Mensah, Shaw, Lindelof, Maguire, McTominay, Pogba; James, Fernandes, Rashford; Martial.



CRYSTAL PALACE (4-3-3): Guaita; Ward, Kouyate, Sakho, Mitchell; McArthur, McCarthy, Schlupp; Townsend, Zaha, Ayew.