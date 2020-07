Man United, domani la sfida al Chelsea: Shaw non ci sarà, possibilità per Lingard

Domani andrà in scena la seconda semifinale di FA Cup tra Manchester United e Chelsea. Il tecnico dei Red Devils, Solskjaer ha confermato in conferenza stampa che Luke Shaw difficilmente sarà a disposizione a causa di una caviglia gonfia, ma Brandon Williams ha recuperato. Non certo l'impiego di Romero, sempre schierato titolare in porta in Coppa d'Inghilterra, mentre Lingard potrebbe essere confermato.