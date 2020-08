Man United, Fernandes: "Sarebbe utile vincere un trofeo per continuare a crescere"

Questa sera il Manchester United affronterà il Siviglia in semifinale di Europa League e sulla gara Bruno Fernandes ai microfoni della ESPN ha detto: "Penso che dobbiamo andare avanti, migliorare e crescere. Sappiamo che stiamo giocando per un grande club che ha grandi ambizioni, puntiamo a vincere un trofeo. Abbiamo bisogno di vincere qualche trofeo per essere mentalmente pronti a vincere ancora di più. La Premier League è uno dei trofei che vogliamo vincere e penso che vincere l’Europa League sarebbe un bene per la nostra mentalità e per combattere contro i migliori club. Ogni giocatore ha bisogno di capire cosa significa vincere un trofeo per il Manchester United. Per l’allenatore sarà importante ma anche e soprattutto per i giocatori perché penso che abbiamo fatto molto bene fino ad ora e se concludiamo la stagione con un trofeo sarà importante per iniziare al meglio la prossima stagione".