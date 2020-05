Man United, fra cinque giorni scade il contratto di Ighalo. I red devils provano a trattenerlo

Il contratto di Odion Ighalo col Manchester United scade il 31 maggio ed è atteso il suo ritorno in Cina, prima che la Premier League possa riprendere. Tuttavia, i red devils faranno un tentativo per trattenere il nigeriano ancora fino al termine della stagione. La squadra è ancora impegnata su tre fronti ed è possibile che in un tempo ristretto si arrivi a giocare fino a 18 partite. Attualmente le trattative con lo Shanghai Shenhua non stanno andando come sperato, col club cinese che vorrebbe riportare Ighalo alla base. 30 anni, l'attaccante ha segnato fin qui 4 reti in 8 partite.