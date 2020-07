Man United, Greenwood sulle orme di Rooney: solo Wazza ha fatto meglio a 18 anni

Mason Greenwood sta mostrando di avere grandi qualità e di meritarsi la fiducia di mister Solskjaer. Con la rete realizzata contro il Brighton, l'attaccante del Manchester United ha raggiunto sei reti stagionali in Premier League. Un traguardo che lo spedisce direttamente in seconda posizione nella classifica dei goleador più precoci nel massimo campionato inglese: solo Rooney, nel 2003-04, realizzò più reti a 18 anni (o meno): furono 9 i gol con la maglia dell'Everton.

6 - Mason Greenwood's six goals in 2019-20 is the most by a player aged 18 or below in a single @premierleague season since Wayne Rooney scored nine for Everton in 2003-04. Emulating. pic.twitter.com/P2V3ACZ2Yy

— OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2020