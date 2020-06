Man United, Star Sport e le manovre a centrocampo: "Buy bye"

Lo Star Sport apre in prima pagina con un gioco di parole. "Buy bye", si legge in prima pagina in riferimento al Manchester United e alle manovre di mercato per il centrocampo. L'interprete da comprare è van de Beek, mentre chi saluterà è Andreas Pereira, un sacrificio proprio per arrivare al centrocampista dell'Ajax.