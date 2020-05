Man United, Ighalo ha convinto: la via per la permanenza è il rinnovo del prestito

Il Manchester United chiederà allo Shanghai Shenhua di rimandare il riscatto dell'attaccante Odion Ighalo prolungando di un anno l'attuale prestito. Il giocatore viene considerato come una riserva utile per le rotazioni di Solskjaer ma i Red Devils non hanno intenzione di pagare ora la cifra concordata per il riscatto. A riportarlo è l'Evening Standard.