Man United, James: "Normale concedere qualcosa giocando così offensivi. Felice per il gol"

Primo gol in campionato e grande prestazione per Daniel James, attaccante del Man United. Queste le parole del gallese al termine del match stravinto 6-2 contro il Leeds, riportate dal sito ufficiale del club di Manchester: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e abbiamo offerto davvero una grande prestazione. Abbiamo attaccato per tutta la gara nonostante il comodo vantaggio a fine primo tempo, normale concedere qualche chance agli avversari giocando in questa maniera. Sapevamo di poterci trovare spesso in situazioni di uno contro uno e siamo stati bravi a sfruttarli al meglio. Sono felice di aver segnato il primo gol in campionato, ma il mio obiettivo è quello di continuare a lavorare e migliorare, facendomi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa".