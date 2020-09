Man United, la 6 è occupata da Pogba. E Van de Beek sceglie il 34 per l'amico Nouri

vedi letture

Donny van de Beek ha scelto la numero 34, abbandonando la sua amata numero 6 che al Manchester United appartiene a Paul Pogba. La scelta alternativa dell'olandese non è casuale: il 34 era il numero di Abdelhak "Appie" Nouri, ex compagno di squadra e amico di Van de Beek che venne colpito l'8 luglio 2017 da un'aritmia che lo ha tenuto in coma per oltre un anno. Negli scorsi mesi il ragazzo è tornato a casa e come dichiarato dal fratello Abderrahim, che ha comunicato la notizia, le sue condizioni di salute stanno migliorando. Nouri aveva un contratto fino a giugno 2020, che prevedeva un tacito rinnovo per una stagione salvo interventi da una delle due parti. L'Ajax ha deciso di interrompere il contratto, tuttavia cercando di trovare altri modi per continuare ad aiutare il giovane.