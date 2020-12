Man United-Leeds 6-2, le pagelle: gigante McTominay, Fernandes delizioso. Cooper commovente

MANCHESTER UNITED-LEEDS 6-2

Marcatori: 2',3' McTominay (M), 20', 70'rig. B.Fernandes (M), 37' Lindelöf (M), 41' Cooper (L), 66' James (M), 73' Dallas (L)

MANCHESTER UNITED

de Gea 7 - Compie almeno tre grandissimi interventi, dimostrando grande reattività, soprattutto nella ripresa, a match ormai acquisito per i Red Devils.

Wan-Bissaka 7 - Ostacolo insormontabile sulla destra, poco appariscente ma è fondamentale negli equilibri della squadra di Solskjaer.

Lindelöf 6,5 - Sigla il terzo gol con la magila dei Red Devils e si disimpegna senza troppi patemi d'animo in fase di marcatura.

Maguire 6 - Anche in un match praticamente senza storia si dimostra piuttosto leggero in alcune circostanze. Per sua fortuna sono leggerezze che non provocano danni eccessivi alla squadra.

Shaw 6,5 - Leggermente in affanno sulle discese di Raphinha, si riscatta offrendo una prestazione importante in fase di sganciamento nella metà campo avversaria. Dal suo sinistro piovono sempre cross interessanti. (Dal 61' Telles 6 - Contiene bene e si sgancia spesso in avanti, arrivando più volte al tiro).

McTominay 8 - Due gol in tre minuti che indirizzano il match sui binari rossi di Manchester. Ottimi tempi di inserimento e grinta da vendere in mezzo al campo. Un vero gigante quest'oggi.

Fred 6,5 - Si disimpegna egregiamente in entrambe le fasi e si dimostra migliorato molto tecnicamente. Si perde Cooper sul gol del 4-1.

James 6,5 - Svaria spesso da desta a sinistra per provare a mettere in mostra il suo grande talento ma non riesce ad incidere come vorrebbe. Riesce comunque a trovare la gioia personale dopo una giocata davvero sopraffina.

Bruno Fernandes 7,5 - Delizia in mezzo al campo con tocchi di fino che aprono praterie ai suoi compagni. Arriva a quota nove gol in campionato dimostrandosi ancora una volta uomo imprescindibile per Solskjaer. (Dal 71' Van de Beek 6 - Entra a risultato acquisito, gestisce bene i palloni che riceve).

Rashford 7 - Non segna ma fa letteralmente impazzire i difensori avversari. Danza sul pallone e non da punti di riferimento, sfiora la gioia personale con un bel tiro sul finale di primo tempo. (Dal 72' Cavani 5,5 - Ha l'opportunità di partecipare alla festa United ma si fa ipnotizzare da Meslier).

Martial 7 - Con i suoi tagli fa venire il mal di testa ai centrali del Leeds. Si muove sempre con anticipo, creando sempre i presupposti per occasioni da gol. Si divora un gol a due passi da Meslier, ma poco importa.

LEEDS

Meslier 5 - Deve crescere tecnicamente e caratterialmente, ma nella ripresa salva il risultato in almeno quattro occasioni. Gli avversari arrivano da tutte le parti, a fine partita alza le mani al cielo ringraziando il fischio del direttore di gara.

Dallas 5,5 - Difficile dare un giudizio sulla prestazione difensiva dopo sei gol subiti. Ha il merito di impreziosire la sua prestazione con lo splendido gol del 2-6.

Ayling 5,5 - È commovente per l'impegno che ci mette e per come lotta su ogni pallone fino al 90' ma i buchi della retroguardia sono davvero troppi.

Cooper 6,5 - Il migliore dei suoi per distacco. Corre, pressa e si oppone come può al tornado in maglia rossa. Segna con un bel colpo di testa, costretto a lasciare il campo sfiancato dallo sforzo sostenuto. (Dal 72' Davis s.v.).

Alioski 5 - Si conta solo un pallone piovuto in area dai suoi piedi. Spesso fuori posizione, James non gli da punti di riferimento e si limite a rincorrere l'avversario per tutta la durata della partita.

Phillips 4,5 - Sotto gli occhi del tecnico della nazionale inglese fornisce forse una delle sue peggiori prestazioni. Non entra mai nel vivo della manovra e si dimostra troppo leggero in copertura. (Dal 46' Shackleton 5 - Entra per dare una maggiore copertura al centrocampo ma è proprio per vie centrali che i Red Devils affondano come il coltello nel burro).

Raphinha 6,5 - Dimostra un bagaglio tecnico fuori dal comune. Crea non pochi problemi alla retroguardia avversaria, specie nella ripresa.

Rodrigo 5,5 - Si accende a sprazzi, ma quando lo fa sono dolori per i giocatori in maglia rossa, spesso tagliati fuori dai suoi cambi gioco panoramici.

Klich 6 - Nel primo tempo è il più propositivo dei suoi, nonostante abbia compiti prettamente di contenimento. Esce all'intervallo vittima di problemi fisici. (Dal 46' Struijk 5 - Difficile entrare in partita contro un attacco così devastante. Ingenuo in occasione del fallo su Martial che sfocia nel calcio di rigore trasformato da Fernandes).

Harrison 4,5 - Inesistente, si mette larghissimo sulla sinistra isolandosi completamente dalla manovra. Sbaglia un gol clamoroso nel finale di gara.

Bamford 4,5 - Gli capita un'occasione ghiottissima dopo l''uno/due di McTominay ma calcia incredibilmente a lato. Gira a vuoto, non la prende quasi mai e perde più tempo a protestare piuttosto che darsi da fare.