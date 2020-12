Man United, Lingard può essere blindato per un altro anno grazie a una clausola unilaterale

Nonostante gli incessanti rumors sul suo prossimo addio in estate, Jesse Lingard e il Manchester United potrebbero andare avanti insieme. Come riporta il Sun, infatti, i Red Devils starebbero pensando di attivare una clausola unilaterale per rinnovare di un'ulteriore stagione il contratto dell'attaccante esterno classe '92, attualmente in scadenza a giugno 2021. Così facendo, il club inglese riuscirebbe infatti a evitare - almeno per adesso - di perdere a parametro zero il talento sbocciato proprio nella sua Academy.