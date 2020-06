Man United, Maguire: "Brutta gara ma conta solo la semifinale. Vogliamo la FA Cup"

A quattro minuti dai rigori, durante i tempi supplementari, il Manchester United ha battuto 2-1 il Norwich nei quarti di finale di FA Cup conquistando così la semifinale. Decisiva la rete di Harry Maguire che dopo la gara ha detto: "È stata una partita difficile e abbiamo fatto un duro lavoro. Non eravamo al meglio, ma a volte succede così. Mercoledì abbiamo avuto una partita difficile, ma abbiamo apportato delle modifiche, abbiamo giocato troppo lentamente e avremmo dovuto fare meglio. Siamo in semifinale e questo è tutto ciò che conta. Il mio gol? Sono sempre contento quando segno, soprattutto quando è un gol segnato nell'ultimo minuto di tempo supplementare. Sono un po' deluso dal fatto che ho segnato solo tre gol, è qualcosa sul quale sto lavorando e sto cercando di migliorare per la fine della stagione. Fa Cup? Vincerla significherebbe tutto. Mi sono unito a questo club per vincere trofei, è un grande torneo e speriamo di giocare molto meglio in semifinale di stasera".