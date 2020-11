Man United, Maguire: "Che delusione, zero vittorie a Old Trafford. Non ci sono scuse"

Dopo la sconfitta rimediata contro l'Arsenal in casa, il capitano del Manchester United Harry Maguire ha detto: "È difficile da capire. È stato deludente da parte nostra. È stata una gara di poche occasioni. Dovevamo fare di più, dovevamo creare di più. Eravamo fiduciosi all'inizio ed era importante iniziare bene la partita. Ma poi abbiamo perso troppe volte il pallone, non possiamo giocare così. Dobbiamo lavorare sodo domani in allenamento. Non riusciamo a trovare scuse, dobbiamo guardarci dentro. Non abbiamo vinto in campionato all'Old Trafford in questa stagione. È deludente, chi viene qui deve trovare impossibile riuscire a vincere!".