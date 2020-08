Man United, Maguire racconta l'arresto a Mykonos: "Ho avuto paura per la mia vita"

Harry Maguire ha rilasciato un'intervista alla BBC dove racconta il suo arresto a Mykonos a seguito di una rissa che lo ha visto coinvolto con altri turisti inglesi. Il difensore del Manchester United ha ammesso che sentire il verdetto della sua colpevolezza è stato "orribile, non potevo crederci", specificando di non aver colpito nessuno: "Non mi sento di dovermi scusare con nessuno. Le scuse vengono portate se hai fatto qualcosa di sbagliato". Tuttavia Maguire ammette di aver creato disagio al Manchester United e ai suoi tifosi: "È una cosa che non auguro a nessuno. Ovviamente la situazione ha creato disagio a uno dei club più grandi al mondo e mi dispiace di aver coivolto tifosi e la società, ma non ho fatto nulla di male. Mi sono ritrovato in uan situazione in cui sarebbe potuto finire chiunque, ovunque". Sulle ferite riportate: "Mi hanno colpito molto ai piedi. Sono entrato nel panico. Ho avuto paura ed ero preoccupato per la mia vita". Maguire assicura che la sua coscienza è a posto: "So cosa è successo quella notte, è la verità".