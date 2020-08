Man United, Maguire si dichiara non colpevole dopo la rissa a Mykonos e viene rilasciato

Il capitano del Manchester United, Harry Maguire, dopo l'arresto a Mykonos in seguito a una rissa, si è dichiarato non colpevole ed è stato rilasciato dalla custodia della polizia greca. Martedì prossimo ci sarà il processo, ma il giocatore potrà essere rappresentato dal proprio avvocato e in queste ore sta organizzando il rientro in Inghilterra. A riportarlo è il sito della BBC.