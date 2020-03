Man United-Man City, le formazioni ufficiali: le scelte di Solskjaer e Guardiola

Alle 17.30 andrà in scena il derby di Manchester all'Old Trafford e per questa sfida Solskjaer su Martial in attacco e lasciare Ighalo in panchina. Guardiola sceglie Sterling e Aguero.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MAN UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, James, Matic, Fred, Shaw, Fernandes, Martial.

MAN CITY: Ederson, Cancelo, Fernandinho, Otamendi, Zinchenko, Rodri, Gundogan, Foden, B Silva, Sterling, Aguero.