Man United, McTominay: "Contento per i gol ma resto con i piedi per terra. Leeds grande avversario"

vedi letture

Prima doppietta in carriera per Scott McTominay, centrocampista del Man United, nel 6-2 dei Red Devils sul Leeds. Queste le sue parole a fine gara, raccolte dal sito ufficiale del club: "Sono abituato a giocare partite di tale intensità e dispendio fisico. Abbiamo fatto davvero un gran lavoro di squadra e credo che i sei gol siano più che meritati. Tutti avevamo ben chiaro l'avversario che avremmo affrontato, il Leeds è una squadra straordinaria, con un grandissimo allenatore. Il mister ci ha fatto visionare molti video su di loro e oggi abbiamo messo in mostra quanto preparato in allenamento. Naturalmente sono felice per i due gol segnati ma non voglio farmi trascinare dall'entusiasmo, vado in campo per fare il mio lavoro e cerco sempre di dare il meglio".

Sulla classifica

"Non abbiamo il tempo di guardarla visti i tanti impegni che abbiamo. Pensiamo partita per partita, ora non ho idea di dove saremo a fine stagione".