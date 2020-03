Man United, nel mirino c'è Valverde. Ma il Real Madrid non scende sotto i 500 mln della clausola

vedi letture

Il Manchester United ha messo nel mirino Federico Valverde, centrocampista che si sta ritagliando uno spazio importante nel Real Madrid. Solskjaer ha inserito il 21enne uruguayano in cima alla lista dei giocatori da portare a Manchester nel 2020, visto che per molti è considerato come nuovo Gerrard, ma il Real Madrid non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare via, tanto che Sport evidenzia come la società di Perez abbia avvisato tutte le pretendenti, Red Devils in primis, che per portare via Valverde servirà pagare la clausola rescissoria da 500 milioni di euro. Nessuna trattativa.