Man United, niente spese folli sul mercato. Il vicepresidente: "No ad aste da 100 mln"

Il Manchester United non farà follie di mercato. A riferirlo è Ed Woodward, vicepresidente dei Red Devils, in una chiacchierata social sui canali ufficiale del club inglese: "Non ci saranno i soliti affari con alte cifre in Europa e includo anche il Manchester United. L'obiettivo resterà quello di migliorare la squadra per avere successo, ma ancora non si torna alla normalità e non abbiamo un quadro chiaro. Io personalmente non alimenterò aste per calciatori da 100 milioni di sterline, così facendo si ignorerebbe la realtà che ci circonda".