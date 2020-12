Man United, poco spazio per il talento Williams: il Bayer Leverkusen lo vuole a titolo definitivo

Una sola presenza in Premier League e appena due con l'Under 23, ma anche due apparizioni in Champions League. Brandon Williams (20) non sta trovando chissà quanto spazio al Manchester United e, secondo Sky Sports Germany, il Bayer Leverkusen starebbe provando a convincere i Red Devils a lasciarlo partire. Ma non in prestito: i tedeschi si dicono pronti a prelevarlo a titolo definitivo.