Man United, Pogba fa autocritica: "Non posso fare certi falli da rigore! Che brutta prestazione"

Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha criticato fortemente la prestazione della squadra dopo la sconfitta contro l'Arsenal: "Sappiamo che è una prestazione scarsa. Io stesso non posso fare un fallo da rigore come questo. Pensavo di toccare la palla ma non l'ho fatto. Ci è costata la sconfitta questo rigore! Dobbiamo fare meglio, la squadra, io. Devo partire da me ma tutta la prestazione di squadra deve essere migliore".