Man United, Pogba: "Voglio solo tornare a giocare. Dobbiamo farci tornare pronti"

In un'intervista rilasciata al sito ufficiale del Manchester United, Paul Pogba ha parlato della sua quarantena: "Ho una piccola palestra in casa. Posso fare un po' di allenamento, un po' di corsa, un po' di bici, andare fuori e fare alcune cose con la palla. Mi sto tenendo occupato e in forma. Dobbiamo rimanere motivati, non c'è altra scelta. È un periodo e non sappiamo fino a quando sarà così, ma ho ancora degli obiettivi in ​​testa e un giorno speriamo che questa pandemia si fermi. E poi dobbiamo tornare in campo, quindi dobbiamo essere pronti. Per quanto mi riguarda, sono stato fuori per molto tempo, quindi voglio solo tornare a giocare a calcio".