Man United-PSG 1-3, le pagelle: Neymar trascinatore, Fernandes assente. Fred da censura

vedi letture

MAN UNITED-PSG 1-3

Marcatori: 6',90+1' Neymar (P), 32' Rashford (M), 69' Marquinhos (P)

MAN UNITED

de Gea 6 - Si mette in mostra con un paio di voli plastici dei suoi su alcune conclusioni dalla distanza e compie un autentico miracolo su Bakker, ma dimostra poca reattività in occasione del gol del vantaggio siglato da Marquinhos.

Wan-Bissaka 6,5 - Inizio con il freno a mano tirato, Neymar lo costringe a schiacciarsi quasi sulla linea dei tre centrali. Aumenta di giri con il passare del tempo, offre a Rashford il pallone che vale il fortunato gol del pareggio. (Dal 90' Ighalo s.v.).

Lindelöf 5 - In marcatura stretta è difficile da superare, ecco perchè gli attaccanti cercano sempre di superarlo in velocità creandogli parecchi grattacapi.

Maguire 6 - Guida sicura e autoritaria del capitano, non ha troppe situazioni complicate da sbrogliare ma è sempre il primo ad arrivare sui palloni vaganti a centro area. Non riesce a reggere l'ondata transalpina dopo l'espulsione di Fred.

Telles 5,5 - Nonostante una condizione fisica non perfetta si sacrifica molto nelle due fasi ma lascia troppo spazio dietro di lui, lasciando terra fertile per le discese di Florenzi.

McTominay 6 - Essenziale e sempre pronto al raddoppio. Cerca di intimidire i giocolieri dei francesi con la sua fisicità prorompente.

Fred 4 - Orsato lo grazia una volta quando colpisce Paredes a gioco fermo. Completa l'opera nella ripresa quando si fa spedire sotto la doccia per un intervento inutile e pericoloso a 70 metri dalla propria area di rigore.

Rashford 6,5 - Gol a parte è l'unico che prova a strappare nel primo tempo, cercando sempre di creare la superiorità numerica. Gol numero sei in Champions, ormai un giocatore al livello dei big mondiali. (Dal 74' Pogba 6 - Entra a match ormai compromesso ma dimostra una discreta condizione fisica e prova quantomeno a scuotere i suoi con un paio di concluisioni delle sue).

Bruno Fernandes 5 - Da la sensazione di poter combinare sempre qualcosa di interessante quando ha il pallone tra i piedi ma stasera si dimostra stranamente impreciso e in alcune situazioni troppo altruista.

Martial 4,5 - Cerca poco la soluzione personale e preferisce lavorare ai fianchi dell'avversario. Sciupa clamorosamente davanti la porta il gol del possibile vantaggio che avrebbe indirizzato la partita su altri binari. (Dall' 80' Greenwood s.v.).

Cavani 6 - Solito moto perpetuo su tutto il fronte offensivo per aprire spazi agli inserimenti dei compagni. La traversa colta in avvio di secondo tempo grida urla ancora vendetta. (Dall' 80' Van de Beek s.v.).

PSG

Navas 6 - Beffato in occasione del pareggio di Rashford, la dea bendata gli restituisce quanto tolto in occasione della traversa di Cavani. Non deve esibirsi in interventi degni di nota.

Florenzi 6,5 - Fa venire il mal di testa a Telles con le sue continue scorribande. Abilissimo anche in fase di copertura, sempre più protagonista nella squadra di Tuchel. (Dal 79' Kehrer s.v.).

Marquinhos 6,5 - La sua zampata riporta in avanti i suoi in un momento delicatissimo della partita. Rientra con sicurezza al centro della difesa.

Kimpembe 6 - Prestazione solida e convincente, regge l'urto delle offensive avversarie e si completa molto bene con il compagno di reparto.

Diallo 5,5 - Rashford è un cliente ostico per chiunque. Qualche affanno di troppo, dimostra quantomeno di avere gamba per intraprendere un duello del genere. (Dal 90' Gueye s.v.).

Verratti 5,5 - Giochi molti palloni ma quasi sempre in orizzontale. Si spinge più volte in avanti ma non riesce mai ad innescare i propri attaccanti. (Dal 79' Rafinha 6,5 - La difesa avversaria è allo sbando ma lui è puntuale e letale quando si tratta di sferrare il colpo del ko).

Danilo 5,5 - Primo tempo decisamente fuori giri, gli avversari gli scappano via da tutte le parti. Meglio nella ripresa, riesce a fluidificare a dovere la manovra.

Paredes 5,5 - Prova la furbata accentuando l'entità del colpo ricevuto da Fred. È la "giocata" più rilevante della sua partita, troppo timido e impreciso. (Dal 65' Herrera 6 - Impatta alla grande il match sparando un bolide che per poco non centra il bersaglio. Solita grinta e dinamismo al servizio della squadra, recupero molto importante per Tuchel).

Neymar 8 - Un gigante sbarcato a Old Trafford, salta gli avversari con una facilità irrisoria e crea sempre la superiorità numerica. Apre e chiude la contesa con due gol facili facili, ma il contorno è davvero tanta roba.

Kean 5,5 - Si sbatte molto provando a fare uscire i centrali avversari dall'area di rigore ma non riesce ad incidere. Finisce il match senza alcuna conclusione verso lo specchio della porta. (Dal 65' Bakker 6 - de Gea gli strozza in gola la gioia del gol. Entra in campo con personalità, Tuchel ha fiducia in lui).

Mbappé 5 - A secco da quasi un anno in Champions, spreca un ottima chance prima del 3-1 di Neymar. Le qualità non si discutono ma il periodo poco felice è sotto gli occhi di tutti.