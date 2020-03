Man United, Rashford approfitta dello stop: "Infortunio alle spalle, sto recuperando"

Lo stop causato dall'emergenza Coronavirus sta facendo bene a Marcus Rashford che sta approfittando di questa pausa per guarire dal brutto infortunio alla schiena subito a gennaio: "Mi sento molto meglio. Farò degli esami tra un paio di giorni e dovrebbero confermarlo, ma mi sento molto meglio rispetto a due o tre settimane fa. Mi sento 10 volte meglio ora. Per me, ora si tratta solo di prepararsi per tornare ad allenarmi e poi a giocare. Ognuno sta affrontando le circostanze nel miglior modo possibile. Io sono a casa mia, lavoro in palestra e cerco di recuperare ,leggo libri, guardo Netflix e faccio semplicemente quello che posso fare per far passare il tempo".