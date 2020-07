Man United, Rashford: "Ci stiamo divertendo, non importa chi segna. Greenwood un vantaggio"

Nel 5-2 rifilato al Bournemouth dal Manchester United, c'è anche la firma di Marcus Rashford che a fine partita ha detto: Ci siamo divertiti oggi. Sono tempi decisamente entusiasmanti. Non importa chi segna finché segniamo e raccogliamo punti. È sempre positivo per le squadre se i loro attaccanti segnano. È importante ora proseguire così fino alla fine della stagione. Greenwood? Può segnare col piede sinistro o piede destro ma non voglio dargli troppo risalto, voglio lasciarlo solo giocare a calcio. È un grande vantaggio averlo in squadra".