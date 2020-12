Man United, Rashford premiato dalla FIFA Foundation per il suo impegno nel sociale

Marcus Rashford è stato premiato dalla FIFA Foundation per il suo impegno nel sociale, in particolar modo nella lotta alla povertà giovanile nel Regno Unito. L'attaccante del Manchester United tramite l'associazione benefica Fareshare ha permesso che venissero serviti oltre 3 milioni di pasti a settimane alle persone più bisognose: "So che persone di altri paesi vogliono essere coinvolti e saperne di più a riguardo. E questo avrà un effetto a catena e si svilupperà anche in altri paesi. È bellissimo ed è il motivo per cui ho iniziato a voler cambiare le cose, dando la possibilità a chi ha più bisogno di migliorare la propria condizione".