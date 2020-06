Man United, Rashford: "Siamo più forti ora di prima dello stop: pensiamo gara dopo gara"

vedi letture

Grazie allo stop dovuto al Coronavirus, il Manchester United ha ritrovato i suoi giocatori più importanti che hanno potuto recuperare dagli infortuni. Uno di questi è Marcus Rashford che infatti ha ammesso: "Penso che uscendo da questo stop ci troviamo in una posizione molto più forte di quella in cui eravamo prima. Penso che dobbiamo solo prendere ogni partita come viene e non mettere troppa pressione su di lui. Stiamo lavorando duramente in allenamento, e la squadra si sta consolidando con i giocatori che stanno tornando dagli infortuni".