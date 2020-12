Man United, Rashford: "Subiamo troppi gol! Contro il Lipsia vincere è fondamentale"

vedi letture

L'attaccante del Manchester Utd Marcus Rashford, ha commentato ai microfoni di Sky Sports il 3-1 conquistato in casa del West Ham: "Dobbiamo smetterla di prendere il primo gol. Se manterremo più la porta inviolata vinceremo sicuramente più partite. È positivo che abbiamo mostrato una grande reazione, ma non va bene prendere così tanti gol. Qualificazione in Champions? Quella contro il Lipsia sarà una gara partita. Dopo la sconfitta contro il PSG, è importante per noi vincere la prossima partita".