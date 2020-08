Man United, Robson: "Douglas Costa sarebbe una valida alternativa a Sancho"

L'ex giocatore dell'Arsenal Stewart Robson ha parlato di Douglas Costa, giocatore della Juventus accostato al Manchester United, definendo una valida alternativa per Jadon Sancho, obiettivo dei Red Devils che però difficilmente lascerà il BVB: "Se stai cercando un giocatore che gioca a destra che possa rientrare con il piede sinistro, fare cross e tirare, Douglas Costa è un giocatore eccellente. Non ha fatto neanche lontanamente così bene alla Juventus come la gente pensava che potesse fare. Ha avuto i suoi problemi di infortunio, ha avuto i suoi problemi disciplinari, è stato espulso all'inizio della stagione, ma alla sua età è ancora un ottimo giocatore e non credo che gli siano state date le opportunità che avrebbe sperato. Quando era al Bayern Monaco era un giocatore magnifico e penso che se andasse al Manchester United, potrebbe ritrovare quella forma. Quindi penso che sarebbe una buona alternativa a Sancho".