Man United-Sheff United, ufficiali: Pogba dal 1' dopo 9 mesi. Henderson non può giocare

Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester United-Sheffield United. Torna Paul Pogba dal primo minuto: il francese non giocava una partita da titolare dallo scorso 30 settembre. Spazio dal primo minuto a Mason Greenwood. Per lo Sheffield United non sarà disponibile il portiere Dean Henderson per una clausola nel contratto che gli impedisce di giocare contro la squadra che ne detiene il cartellino.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial. All. Solskjaer.

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Moore; Stevens, Basham, Jagielka; Robinson, Baldock, Lundstrom, Norwood, Fleck; McGoldrick, Mousset. All. Wilder.