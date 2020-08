Man.United, Solskjaer: "Abbiamo portato a termine il lavoro. Auguro il meglio a Sanchez"

vedi letture

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato ai microfoni di Bt Sports al termine del match di Europa League vinto per 2-1 contro gli austriaci del LASK: "Abbiamo vinto e abbiamo fatto esordire un giovane ragazzo, per me è stata una buona serata. Alcuni calciatori era da un po' che non giocavano e si è visto, ma abbiamo portato a termine il lavoro. È stato un buon allenamento per mettere minuti nelle gambe in vista del prossimo impegno contro il Copenaghen".

Sul debutto del classe 2002 Teden Mengi

"È un leader, un gran difensore centrale, qualcuno in cui crediamo fortemente. Ha grande forza ed è anche veloce, sono sicuro di avere a che fare con un grande giocatore"

Sulle condizioni di Lindelof in vista dei quarti di finale

"Credo che sarà a disposizione. Ma se così non fosse è fondamentale il recupero di Bailly, un giocatore tormentato dai troppi infortuni".

Il tecnico norvegese ha, infine, confermato il trasferimento definitivo di Alexis Sanchez all'Inter: "Credo ormai siamo ai dettagli. Alexis è stato un giocatore importante per questa squadra e gli auguriamo il meglio".