Man United, Solskjaer accoglie Van de Beek: "Ha tutte le qualità per sfondare"

vedi letture

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, accoglie Donny van de Beek: "Ha tutte le qualità tecniche richieste per far bene in questa squadra e la personalità per avere successo al Manchester United. La sua abilità nel vedere gli spazi, i movimenti e il modo di leggere la partita completeranno le qualità che abbiamo a centrocampo. Il suo arrivo rafforza davvero la profondità della rosa. Le prestazioni di Donny in Eredivisie e in Europa sono state eccellenti negli ultimi anni e non vediamo l'ora di lavorare con lui".