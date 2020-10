Man United, Solskjaer dà il benvenuto a Cavani: "Porterà tanti gol. Ha ancora molto da dare"

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, dà il benvenuto a Edinson Cavani, colpo last minute dei red devils: "Edinson è un giocatore di grande esperienza che dà sempre il massimo per la sua squadra. I suoi numeri sono fantastici e siamo felici di aver acquistato un giocatore di questo calibro. Porterà eneergia, potenza, leadership e una grande mentalità e, cosa più importante, porterà i gol. Ha avuto fin qui una brillante carriera, vincendo trofei in quasi ogni squadra per la quale ha giocato. E penso che abbia ancora molto da dare ai massimi livelli".