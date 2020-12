Man United, Solskjaer: "Delusi dal ko di Lipsia ma dimostrato di saper gestire le sconfitte"

Il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa prima del derby contro il City: "Partire veloci è una nostra opzione, ma dobbiamo partire bene. Recentemente abbiamo fatto bene contro il City, quindi vogliamo andare subito in vantaggio. La sconfitta contro il Lipsia? Qualsiasi giocatore dovrebbe essere deluso quando perde una partita. Ma abbiamo dimostrato di poter gestire le sconfitte. Sento che stiamo migliorando e assomigliamo di più a una squadra del Manchester United. Abbiamo attaccanti veloci e dinamici e giocatori di buona qualità che possono creare magia. Tutti dicono che non abbiamo equilibrio, ma abbiamo vinto le nostre ultime quattro partite in campionato".