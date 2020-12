Man United, Solskjaer: "È ancora tutto nelle nostre mani. Buona partita, non è bastato"

Sconfitta bruciante contro il PSG e qualificazione rimandata all'ultima giornata. Questo, in sintesi, il succo di Man United-PSG 3-1. Il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer si è così espresso al termine dell'incontro, come riportato dal sito ufficiale dell'UEFA (uefa.com): "Abbiamo creato abbastanza occasioni ma non siamo stati in grado di capitalizzarle. Evidentemente doveva andare così ma il passaggio del turno è ancora nelle nostre mani. Ovviamente ci dispiace molto non aver chiuso il discorso stasera ma abbiamo giocato una buona partita. Vogliamo a tutti i costi proseguire l'avventura in Champions e lo dimostreremo a Lipsia settimana prossima".