Man United, Solskjaer: "Gol fantastico di Pogba. Greenwood gran finalizzatore"

Ole Gunnar Solskjær, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto 3-1 in rimonta contro il West Ham: "Nel primo tempo abbiamo tenuto tanto il pallone tra i piedi senza riuscire a far male, nella ripresa siamo riusciti a far soffrire maggiormente i nostri avversari giocando con grande qualità. Fuori casa siamo sempre ambiziosi e convinti dei nostri mezzi, vincere cinque gare esterne su cinque è qualcosa di eccezionale. Soucek, Rice e Haller sono giocatori molto temibili: sapevamo che avremmo dovuto concedere loro il minor numero possibile di opportunità. Greenwood? E' un ottimo finalizzatore, ma sono contento anche per Pogba che ha realizzato un gol fantastico. Rashford e Bruno Fernandes si sono fatti trovare pronti quando li ho chiamati in causa ma questo è un loro dovere, sono soddisfatto perché hanno fatto bene".