Man United, Solskjaer: "Grande prestazione. Greewood un talento, lo gestiremo al meglio"

Dopo il 5-2 rifilato al Bournemouth, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha sottolineato il grande lavoro dei suoi ragazzi: "Sono molto, molto contento per l'energia della squadra e i gol che abbiamo segnato. Penso che sia stata una grande partita per i tifosi, io mi sono divertito. Gli attaccanti? Sono nella stessa squadra e lavorano per un obiettivo comune. Questa è una delle cose positive, sono buoni amici e continuano a sfidarsi. Greenwood? È un marcatore fantastico. Nel momento in cui ha segnato, la partita si è messa in discesa per noi. È un ragazzo molto, molto talentuoso e lo gestiremo al meglio".