Man United, Solskjaer: "Ighalo può partire dal 1'. Haaland eccezionale"

Intervenuto alla vigilia dell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League sul campo del Club Brugge, l'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, partendo dal nuovo acquisto Odion Ighalo: "Ighalo potrebbe partire dal 1' domani, abbiamo bisogno di fare un po' di turn-over viste le tante partite che ci aspettano. Non abbiamo però ancora deciso al 100% cosa fare con lui. Ighalo è un attaccante col gol nel sangue, in allenamento si è dimostrato un professionista fantastico e un grande uomo. Si è già inserito nella nostra squadra, anche se dobbiamo concedergli un po' di tempo in più".

L'infortunio di Rashford?

"Speravo che potesse riprendersi più velocemente, ma gli servirà ancora qualche mese. Se non sarà abbastanza in forma, si perderà anche l'Europeo".

Obiettivo Europa League?

"Sogniamo di vincerla. Dobbiamo migliorare ed essere più consistenti. Solo così potremo avere una chance di arrivare fino alla fine".

Wan-Bissaka?

"Aaron ha già fatto diversi assist, è uno dei migliori difensori che abbia mai visto e stiamo lavorando molto per trovare i giusti meccanismi di squadra anche con lui".

Il mancato arrivo di Erling Haaland?

"Sono contento per lui. È un ragazzo eccezionale al quale auguro il meglio, ha iniziato la sua nuova avventura al Borussia Dortmund in modo fantastico. Da norvegese, è bellissimo avere di nuovo un centravanti capace di segnare tante reti".