Man.United, Solskjaer: "Lampi di grande calcio. Chiudiamo prima le partite"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, analizza così il netto 3-0 ai danni dello Sheffield: "Abbiamo mostrato sprazzi di grande calcio, quando l'avversario fa solo un tiro in porta sai di aver fatto più che bene. Abbiamo pressato, abbiamo corso, controllato e dominato soprattutto nel secondo tempo. Dobbiamo solo imparare a concretizzare di più".

Sulla prestazione di Martial

"Sono molto contento dei suoi progressi. Lui sa che ci aspettiamo tanto da lui, per questo lo sproniamo continuamente in allenamento. Oggi ha avuto la giusta ricompensa per tutto l'impegno che ci sta mettendo, e oltre a segnare si è mosso benissimo ed ha pressato in maniera eccezionale".

Sul terzo gol

"Rispecchia quello che è il Manchester United e la nostra grande prestazione di stasera. Sono molto contento ma c'è ancora tanto da fare per essere felici al cento per cento".

Sull'obiettivo quarto posto

"Non ho mai detto che il quarto posto è il nostro obiettivo. Dobbiamo pensare partita per partita, senza dimenticare gli impegni nelle coppe, e mettendoci la giusta concentrazione sempre, forse potremmo finire la stagione con sole due squadre davanti".