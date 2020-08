Man United, Solskjaer: "Romero o De Gea in Europa League? E' un bel problema"

Domani il Manchester United sarà impegnato nella sfida contro il Copenaghen valida per i quarti di finale di Europa League. Gara secca che si giocherà in Germania per i Red Devils alle prese con il dubbio portiere. La maggior parte della gare europee infatti le ha sempre giocate Sergio Romero in questa stagione, ma ora senza campionato c'è anche un De Gea che scalpita e Solskjaer in conferenza stampa ha detto: "Penso di essere l'allenatore più privilegiato al mondo con il reparto portieri che abbiamo qui con Sergio, David e abbiamo anche Dean Henderson che tornerà a breve. Sono tre grandi portieri. Questa Europa League, questa stagione, ha dimostrato ancora una volta quanto sia stato importante Sergio per noi e, per me, anche David ha sempre giocato, quindi vedremo cosa faremo per il resto della stagione. È difficile, certo che lo è, ma è un bel problema da avere".