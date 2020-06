Man United, Solskjaer: "Sarebbe fantastico concludere questa stagione con un trofeo"

Il prossimo 19 giugno ripartirà anche la stagione del Manchester United, in corsa in Premier League, ma senza chance di titolo, ma soprattutto in FA Cup ed Europa League. Le possibilità di concludere l'anno con un trofeo dunque ci sono ancora e il tecnico Ole Gunnar Solskjaer ha ammesso che sarebbe fantastico: "Quando arrivi al Man United, vuoi concludere sempre la stagione con i trofei, ma i trofei non sono qualcosa di cui possiamo parlare ora. Dobbiamo assicurarci di fare bene nelle gare che mancano e se questa stagione finirà con dei trofei, sarà fantastico. Dobbiamo solo concentrarci su ciò che possiamo controllare, ovvero le nostre prestazioni. Se queste ci porteranno a una o due finali, sarebbe fantastico".