Man United, Solskjaer: "Turnover importante, contento di aver conquistato la semifinale"

Con un 2-1 conquistato ai tempi supplementari in casa del Norwich, il Manhcester United è approdato in semifinale di FA Cup: "La gara non è stata un grande spettacolo ma abbiamo tenuto bene pallone anche se abbiamo creato poche occasioni", ha detto Solskkjaer dopo la gara. "Sono contento di essere in semifinale e che Maguire abbia segnato il gol decisivo. Inoltre molti di questi giocatori non avevano giocato l'ultima partita e ora hanno 90 o 120 minuti nelle gambe, quindi stiamo acquistando ritmo. E' fantastico avere la possibilità di far ruotare la squadra".