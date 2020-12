Man United, Solskjaer: "Una delle migliori gare di sempre. Classifica? Ora è troppo presto..."

vedi letture

Raggiante Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, al termine del match stravinto contro il Leeds per 6-2 a Old Trafford. Questa l'analisi del tecnico norvegese, riportata dal sito ufficiale del club: "Inizio brillante, fantastico, con i due gol di McTominay che ci hanno subito spianato la strada. In settimana abbiamo preparato la squadra minuziosamente alla partita, abbiamo visto molti video della formazione di Bielsa e abbiamo stilato un piano d'attacco perfetto che i ragazzi hanno interpretato come meglio non potevano. Il Leeds è una squadra che non si ferma mai, 4-0 a favore o 4-0 contro, loro continuano ad andare al massimo fino alla fine e devi essere molto concentrato per affrontarli. Avremmo potuto tranquillamente segnare altri gol, così come gli avversari, la partita sarebbe potuta finire 12-4. Questo dice tanto sull'atteggiamento che queste due squadre hanno quando giocano a calcio. Credo che questa prestazione passerà alla storia come una delle migliori prestazioni del Man United contro il Leeds a Old Trafford. I giocatori hanno dato tutto quello che avevano, correndo dal primo all'ultimo minuto, e credo che se avessimo avuto il supporto dei nostri tifosi avremmo potuto fare ancora meglio".

Su McTominay

"Scott, così come Fred, è un ragazzo che non si ferma mai. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto provante dal punto di vista atletico e la loro prestazione è stata eccellente. Scott è un mostro fisicamente parlando, si impegna al massimo ogni giorno, non si tira mai indietro e questa doppietta è la ricopensa per tutto il lavoro che svolge quotidianamente".

United in lotta per il titolo?

"Non siamo nemmeno a metà della stagione, la posizione in classifica non è una cosa che guardiamo al momento. Quello che ci interessa è migliorare giorno dopo giorno e penso che siamo sulla strada giusta. Sapevamo che a inizio stagione saremmo stati meno brillanti visto il poco tempo per prepararci, ma oggi siamo sicuramente una squadra più forte e in grande condizione atletica".